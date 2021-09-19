Рабочим АПК в Речице начали платить зарплату овощами

Рабочим АПК в Речице начали платить зарплату овощами7
- 19.09.2021, 11:20
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Власти сами подталкивают работников к забастовке.
За уборку урожая в Речице теперь платят... овощами! Об этом сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
В Речице лукашисты решили людей использовать уже совсем в качестве рабов: приглашают поработать на местных агропромышленных предприятиях с оплатой натур продуктом.
«Расчет за работу производится сельскохозяйственной продукцией: лук, картофель, морковь», — сказано в объявлении местной районки, которое опубликовало управление по труду, занятости и социальной защите.