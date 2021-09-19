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Рабочие БелАЗа, «Нафтана» и «Полимира» готовятся к стачке

  • 19.09.2021, 12:58
  • 2,926
Рабочие БелАЗа, «Нафтана» и «Полимира» готовятся к стачке

Заводчане приняли участие в акции «#Стачке_быть».

Заводчане БелАЗа, «Нафтана» и «Полимира» продолжают подготовку к стачке, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

«В этот раз мы заранее откладываем средства и закупаем продукты. В этот раз мы останемся дома.

Стачке быть!», — заявили участники акции.

Напомним, что накануне лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».

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