Рабочие БелАЗа, «Нафтана» и «Полимира» готовятся к стачке 19.09.2021, 12:58

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Заводчане приняли участие в акции «#Стачке_быть».

Заводчане БелАЗа, «Нафтана» и «Полимира» продолжают подготовку к стачке, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

«В этот раз мы заранее откладываем средства и закупаем продукты. В этот раз мы останемся дома.

Стачке быть!», — заявили участники акции.

Напомним, что накануне лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».

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