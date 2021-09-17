Нас миллионы! 5 17.09.2021, 15:37

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фото: NN.BY

Белорусы готовы бороться за будущее своей страны.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».

– Сегодня я хочу вам сказать о поддержке, просто колоссальной поддержке заявления Белорусского объединения рабочих от работников госпредприятий, представителей частного бизнеса, спорта, здравоохранения и IT-сектора. К нам приходят сотни тысяч комментариев, тысячи предложений по нашей с вами работе. К нам каждый день присоединяются новые и новые люди. Я поистине вижу, что нас, людей готовых активно действовать, активно отстаивать свои права, людей готовых бороться за будущее своей страны, настоящих патриотов свободной и вольной Беларуси, сотни и сотни тысяч.

Но как мы можем безопасно для себя и для своих соратников это показать наглядно? Да очень просто. Мы начинаем общенациональную акцию «#Стачке_быть». Суть этой акции очень проста, берем простой лист бумаги, пишем на нем, рисуем, печатаем надпись «#Стачке_быть». Делаем фото на рабочих местах, на прогулке, дома с продуктами, которыми вы запаслись, готовясь к стачке, присылаем нам в редакцию. Конечно, не забываем о безопасности – никаких лиц и имен.

Для чего это нужно, спросите вы. Опять же, все просто, такими простыми действиями мы показываем, как нас много. Кому? В первую очередь самим себе. Людям, свободным от цепей и оков. И конечно же, в очередной раз нужно показать Синепалому нашу силу и серьезность намерений.

Наши требования остаются неизменны:

1. Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключённых и незаконно арестованных.

2. Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране.

3. Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.

4. Восстановление уволенных работников, исключённых студентов и гарантии безопасного возращения всех граждан Республики Беларусь, покинувших страну из-за репрессий.

5. Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.

6. Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.

7. Реализация права граждан на защиту от COVID-19 в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков.

8. Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров.

9. Нормализация отношений со странами соседями. Прекращение «гибридной» миграции.

10. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Поддержите акцию «#Стачке_быть» и вы сами убедитесь, как нас на самом деле много, нас миллионы. Вы убедитесь, что узурпатора ненавидят все. Вы убедитесь, что белорус – это сильный, смелый и свободный человек. Вместе победим. Жыве Беларусь! Стачке быть!

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