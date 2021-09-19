В Беларуси запретили продавать вино, печенье и путассу 19.09.2021, 20:35

Госстандарт пополнил свой черный список.

Реестр опасной продукции Госстандарта постоянно пополняется новыми продуктами и непродовольственными товарами, которые ввозить и продавать на территории страны запрещено. По крайней мере до устранения в них найденных ведомством нарушений и недостатков. Zerkalo.io посмотрело, какие продукты попали в черный список на этой неделе.

Сладости — это то, что оказывается в реестре довольно часто. На этой неделе в опале оказался бисквитный рулет «Яшкино» клубничный со сливками российского производства. Его признали опасным, потому что при производстве использовались недопустимые пищевые добавки — антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316) и консервант бензоат натрия (Е211). Производитель этого не скрывал и написал об этом в информации о составе рулета на упаковке.

Небезопасным оказалось, по мнению Госстандарта, и печенье из цельнозерновых злаков, покрытое молочным шоколадом McVitie`s Digestive. Оно произведено в Казахстане. При его изготовлении производитель использовал заявленную в маркировке, но недопустимую пищевую добавку — консервант пиросульфит натрия (Е223).

Еще одна позиция в черном списке — сушено-вяленая соломка путассу марки «Синтез-Ресурс» из России. Производитель использовал пищевые добавки, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия), которые при приготовлении сушено-вяленой рыбы применять нельзя.

Алкогольные напитки в списке встречаются довольно редко. Но на этой неделе туда попало грузинское вино, так как согласно маркировке оно было выпущено с применением недопустимой пищевой добавки — Е202. Это сорбат калия — природный безопасный для здоровья человека консервант, который активно угнетает дрожжи, плесневые грибы, аэробные бактерии, ферменты, увеличивая тем самым срок годности продуктов.

Интересно, что небезопасной признали и корицу, которая не соответствует нормам сразу по двум пунктам. Во-первых, по микробиологическим показателям: в ней завышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов — недопустимое наличие бактерии группы кишечных палочек. Фактическое значение этих показателей превышено в 1,5 раза. Во-вторых, при указании местонахождения изготовителя продукции производитель не прописал наименование страны-изготовителя.

Напомним, на этой неделе также запретили импортировать и продавать в нашу страну более 25 видов мясных изделий итальянского производства. В черный список эта продукция попала потому, что в ней содержатся Е-добавки, которых там быть не должно.

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