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Прокремлевская Единая Россия получила большинство в Госдуме РФ

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  • 20.09.2021, 7:32
  • 9,908
Прокремлевская Единая Россия получила большинство в Госдуме РФ

Команда Навального заявляет о краже голосов.

Центральная избирательная комиссия России после подсчета 15,2% голосов сообщила, что прокремлевская партия «Единая Россия» получит большинство в Госдуме РФ.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно предварительным результатам, партия получит более 240 мест в Госдуме из 450. 148 мест займут победители выборов по одномандатным округам. По федеральному округу Единая Россия получила еще минимум 93 места.

В то же время, в прокремлевской партии отметили, что смогут сформировать конституционное большинство в новом парламенте.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального прямо обвиняют власти в намерении фальсифицировать результаты.

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