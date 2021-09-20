Прокремлевская Единая Россия получила большинство в Госдуме РФ

Прокремлевская Единая Россия получила большинство в Госдуме РФ11
- 20.09.2021, 7:32
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Команда Навального заявляет о краже голосов.
Центральная избирательная комиссия России после подсчета 15,2% голосов сообщила, что прокремлевская партия «Единая Россия» получит большинство в Госдуме РФ.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно предварительным результатам, партия получит более 240 мест в Госдуме из 450. 148 мест займут победители выборов по одномандатным округам. По федеральному округу Единая Россия получила еще минимум 93 места.
В то же время, в прокремлевской партии отметили, что смогут сформировать конституционное большинство в новом парламенте.
Сторонники оппозиционера Алексея Навального прямо обвиняют власти в намерении фальсифицировать результаты.