Агентство S&P Global Ratings рассказало о кредитном рейтинге Беларуси 20.09.2021, 11:25

Прогноз негативный.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валютах на уровне В. Прогноз негативный.

Такой прогноз отражает риски влияния международных санкций и политического кризиса на экономику, платежный баланс и бюджет страны. Агентство также учитывает, что финансовая поддержка Беларуси со стороны России может стать менее предсказуемой, либо предоставляться на более жестких условиях.

S&P Global Ratings отмечает высокий уровень политической неопределенности, разрешению кризиса препятствуют существующие в стране ограничения системы сдержек и противовесов. Дополнительное влияние на страну оказывают международные санкции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».