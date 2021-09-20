Агентство S&P Global Ratings рассказало о кредитном рейтинге Беларуси
- 20.09.2021, 11:25
Прогноз негативный.
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валютах на уровне В. Прогноз негативный.
Такой прогноз отражает риски влияния международных санкций и политического кризиса на экономику, платежный баланс и бюджет страны. Агентство также учитывает, что финансовая поддержка Беларуси со стороны России может стать менее предсказуемой, либо предоставляться на более жестких условиях.
S&P Global Ratings отмечает высокий уровень политической неопределенности, разрешению кризиса препятствуют существующие в стране ограничения системы сдержек и противовесов. Дополнительное влияние на страну оказывают международные санкции.