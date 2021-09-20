Мэнни Пакьяо объявил об уходе из бокса 20.09.2021, 20:47

Мэнни Пакьяо

В следующем году он будет баллотироваться на пост президента Филиппин.

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо принял решение завершить карьеру. Об этом он заявил YouTube-каналу Toni Talks, передает РБК.

«Моя боксерская карьера окончена. Я давно занимаюсь боксом, и моя семья сказала, что этого уже достаточно», — заявил боксер.

Ранее стало известно, что боксер будет баллотироваться на пост президента Филиппин на выборах, которые пройдут в 2022 году. В качестве кандидата спортсмена выдвинула правящая партия PDP-Laban (Филиппинская демократическая партия — «Сила народа»). Помимо этого с 2016 года спортсмен занимает пост сенатора. Сейчас президентом страны является Родриго Дутерте, но он участвовать в выборах в 2022 году уже не может.

Свой последний поединок 42-летний Пакьяо провел 22 августа. Он уступил кубинцу Йорденису Угасу решением судей в бою за титул чемпиона мира (Super) по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Это поражение стало для него восьмым в профессиональной карьере. До этого в последний раз он уступал в июле 2017 года австралийцу Джеффу Хорну — в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Всего за свою карьеру боксер одержал 62 победы (39 — нокаутом) на профессиональном ринге, еще два поединка завершились с ничейным результатом.

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