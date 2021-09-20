«Белорус, понять ты должен – бастовать мы только можем!» 20.09.2021, 21:52

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Белорусы провели ряд акций протеста.

Боровляны передают: «Забастовка - это самый бескровный способ показать хунте, что больше мы не будем мириться с беззаконием и насилием накрывшем нашу страну. Присоединяйтесь! #Стачке_быть!»

Партизаны Новополоцка: «Белорус, понять ты должен - бастовать мы только можем».

Койдановские партизаны уверены, что победить народ невозможно.

Брестчане помнят своих земляков, погибших в августе 2020-го.

Фото опубликовал телеграм-канал Хартия-97%

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