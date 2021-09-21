В Египте обнаружили коллекцию необычных жреческих артефактов 21.09.2021, 9:25

Сокровища нашли к северу от Каира.

Египетские археологи обнаружили коллекцию древних инструментов, которые использовались в религиозных ритуалах, в Храме фараонов в провинции Кафр-эль-Шейх к северу от Каира, сообщает nv.ua.

Новое открытие является частью плана археологических раскопок, проводимого Советом по древностям Египта в разных регионах страны.

Мустафа Вазири, генеральный секретарь совета, сказал, что находка важна, потому что она включает в себя инструменты, которые фактически использовались при выполнении ежедневных религиозных ритуалов для богини Хатор.

Кроме того, в набор входило несколько фаянсовых курильниц, одна из которых была украшена изображением головы бога Гора. Также археологи обнаружили группу глиняных сосудов, которые использовались в религиозных и церемониальных ритуалах в честь богини Хатор.

Другими сакральными предметами оказались небольшая коллекция статуэток, изображающих богиню плодородия Таурт и Джехути — одно из воплощений бога мудрости Тота. Найдено небольшое кресло для беременных женщин, крупная подставка для подношений, глаз Уджат из чистого золота и останки золотых чешуек, которые использовались при украшении некоторых других предметов.

Аймен Ашмави, глава Сектора древнеегипетских древностей, отметил, что археологи также обнаружили замечательную группу сцен из слоновой кости с изображением женщин, несущих подношения, сцены повседневной жизни, включая растения, птиц и животных, а также большую перемычку из известняка с иероглифическими текстами.

Также были обнаружены иероглифические надписи с пятью титулами царя Псамтика I и имена двух царей «Ваха Ип-Ра» и «Яхмос II» из королей 26-й династии.

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