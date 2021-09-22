Стачка — та игла, на конце которой смерть режима 1 22.09.2021, 8:21

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Время выбрало нас.

Мы отчетливо увидели по лукашистской панике, где та игла, на конце которой смерть кощея — в стачке.

За эти несколько месяцев сформировались самые настоящие партизанские ячейки. Это уже достижение и очень большое. Есть на кого положиться, даже если мы не знаем всех имен, пишет телеграм-канал «Баста!».

Пора отбросить все переживания — мы прошли точку невозврата. Пора нанести решающий удар тапком таракану: остаемся дома до победы.

А впереди — только будущее. Свободное и счастливое.

Время выбрало нас!

Стачке быть!

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