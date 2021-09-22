Президент Словакии выступила в ООН в поддержку протестующих белорусов
- 22.09.2021, 12:33
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Зузана Чапутова призвала сделать демократию более устойчивой.
Президент Словакии Зузана Чапутова призвала все страны ООН поддерживать демократические стремления в таких странах, как Беларусь, сообщает «Еврорадио».
«Мы должны сделать демократию более устойчивой, поддерживая тех, кто борется за основные права, включая свободу слова и право на собрания... Граждане должны иметь право высказываться свободно, в частности в Беларуси, или в оккупированном Крыму, Венесуэле, России…» - заявила Чапутова в ООН.
Кроме президента Словакии, в поддержку Беларуси с главной трибуны ООН высказались президенты США, Польши, Литвы и Латвии.