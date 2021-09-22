закрыть
22 сентября 2021, среда, 14:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Словакии выступила в ООН в поддержку протестующих белорусов

  • 22.09.2021, 12:33
  • 1,450
Президент Словакии выступила в ООН в поддержку протестующих белорусов
Зузана Чапутова

Зузана Чапутова призвала сделать демократию более устойчивой.

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала все страны ООН поддерживать демократические стремления в таких странах, как Беларусь, сообщает «Еврорадио».

«Мы должны сделать демократию более устойчивой, поддерживая тех, кто борется за основные права, включая свободу слова и право на собрания... Граждане должны иметь право высказываться свободно, в частности в Беларуси, или в оккупированном Крыму, Венесуэле, России…» - заявила Чапутова в ООН.

Кроме президента Словакии, в поддержку Беларуси с главной трибуны ООН высказались президенты США, Польши, Литвы и Латвии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип