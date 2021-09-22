Адвокат Антон Гашинский сломал систему 22.09.2021, 14:16

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Фото из Facebook Антона Гашинского

После лишения лицензии в Беларуси он получил статус адвоката в России.

Почему он это сделал и какие возможности открывает российская лицензия, Антон Гашинский объяснил «Нашей Ниве».

«Я об этом первоначально даже не знал, случайно узнал, что некоторые белорусские адвокаты вступают в российскую коллегию, чтобы работать в России. Отличие в том, что в Беларуси адвокатская лицензия выдается только гражданам республики, а в РФ не обязательно быть гражданином России, главное постоянно или временно проживать на территории.

Не требуется даже вид на жительство, достаточно временной регистрации, — говорит Гашинский. — Нюансы в том, что хоть у нас и Союзное государство, но подход к адвокатуре в Беларуси и России совершенно разный.

В России войти в профессию проще, там нет государственной лицензии. Так и должно быть, я считаю, профессия должна быть открытой. Чтобы стать адвокатом в России нужно сдать квалификационный экзамен, состоящий из двух частей. Это непростой тест на компьютере и устный экзамен, где в билетах три вопроса и практическое задание. На подготовку дается 45 минут, не допускается ни единой ошибки.

Эти экзамены я уже сдал, теперь принял присягу. Это торжественная процедура, правую руку прикладываешь к сердцу, зачитываешь, что будешь служить во имя прав, руководствуясь Конституцией и законом об адвокатуре.

После присяги вручают значок адвоката и постановление о присвоении статуса. Затем формальная процедура — подача документов в Минюст. И в течение трех месяцев адвокат должен определиться где и как он будет работать: в коллегии, бюро, юрконсультации».

По словам Антона Гашинского, статус российского адвоката позволяет ему работу в Беларуси:

«Сегодня существует много соглашений между РФ и Беларусью, о равных правах граждан и о допуске на рынок хозяйствующих субъектов. Соответственно, уже были прецеденты работы российских адвокатов в Беларуси.

В общем, нынешняя лицензии дает возможность работать с россиянами, находящимися здесь в заключении и под следствием, участвовать в делах об экстрадиции. Ведь российские адвокаты не заходят на белорусский рынок вообще просто потому, что не воспринимают его как рынок. Беларусь очень маленькая и очень гордая страна, скажем так.

Да, могут в некоторых моментах и отказать в работе адвокату с российской лицензией, не пускать в СИЗО или не допускать участвовать в судебных заседаниях — здесь, в Беларуси, применяется чисто индивидуальный подход. Будут отказывать — будем обжаловать, не вижу проблем.

Ну и плюс для меня открыт российский рынок труда, планирую активно работать и на территории РФ.

Теперь многие белорусские коллеги узнают о такой возможности и обращаются ко мне с вопросами. Я с радостью помогаю.

И еще такой момент — получение статуса адвоката в России это же возможность продолжать работу не только для лишенных лицензии белорусских адвокатов. Это возможность работы и для бывших судей, работников правоохранительных органов, возможность стать профессиональными юристами.

Кроме того, я планирую получить статус адвоката и в Украине. Это позволит мне работать там легально, в том числе и защищать белорусов, которых теперь там много. Кроме того, если Украина будет продолжать евроинтеграцию, то впоследствии статус украинского адвоката может дать возможность для абсолютно легальной работы и в Европе».

Гашинский уже поговорил с матерью гражданина РФ Егора Дудникова, которого будут судить за озвучку роликов для телеграм-канала «ОГСБ».

«Она с удовольствием готова нанять меня для продолжения совместной работы. Говорил и с родителями Софии Сапеги, они тоже не против», — говорит адвокат.

Гашинский не боится, что в России его также лишат лицензии за участие «не в тех» делах.

«В России совсем другая ситуация. Там исключение из Палаты адвокатов зависит не от государства, а только от комиссии самой Палаты. Минюст может написать туда представление, но в Палате Минюсту в этом могут отказать. То есть Палата адвокатов вполне независима от государства в сравнении с Беларусью. Как и должно быть, иначе адвокатура теряет свои принципы, главный из которых независимость», — говорит Гашинский. — И сегодня в России очень сильная солидарность среди адвокатов. Их там более 50 тысяч — это уже маленькая армия. И они вплотную защищают друг друга, чтобы не создавать прецедент. Бывают дела, например, когда на адвоката заводят уголовку за разглашение тайны следствия, допустим.

И в одном из таких случаев в России адвоката защищали аж 23 его коллеги, причем абсолютно бесплатно. И добивались оправдательных приговоров. Потому что они понимают, что без солидарности адвокатура просто исчезнет».

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