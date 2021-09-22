СМИ узнали, что спасло первого помощника Зеленского от гибели 2 22.09.2021, 16:43

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Фото с сайта Генпрокурора Украины

В автомобиль с украинским чиновником стреляли хаотично.

Покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира совершили непрофессионалы.

В автомобиль с чиновником стреляли хаотично, "на удачу", одна пуля пробила люк изнутри, сообщает lb.ua, ссылаясь на источники.

По словам собеседника, "профессионалы так не работают". Источник также сказал, что чиновник не погиб, поскольку сразу пригнулся.

"Шефир сразу пригнулся, это его и спасло…", – выяснили журналисты.

Источник полагает, что злоумышленники побоялись догонять обстрелянную машину.

"...Скорее всего, работал непрофессионал, и когда машина продолжила движение, догонять побоялись", – отмечается в материале.

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