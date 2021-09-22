В Беларуси расширили перечень социально значимых товаров 1 22.09.2021, 21:09

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Перечень расширили с 10 до 30 позиций.

20 сентября Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло новое постановление — №60. Согласно документу, перечень социально значимых товаров расширился на 20 позиций. Государственное регулирование цен на эти группы продлевается по 31 декабря 2021 года включительно. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Отметим, что до этого перечень состоял из 10 позиций, по которым было принято решение сдерживать цены до конца года. На днях перечень расширили до 30. В списке — молочные продукты, мясо, рыба и консервы из нее, хлеб, яйца, соль и другие продукты.

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