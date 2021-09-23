«Уважаемые рабочие, у вас есть права!» 1 23.09.2021, 7:41

фото: Tut.by

Сделайте решительный шаг ради будущего нашей страны.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из участников минских протестных чатов:

— Уважаемые рабочие, у вас есть права!

Поборитесь же за себя! Пример Минского молокозавода показывает, что невозможно уволить всех сразу. А пример "тунеядского декрета" показывает, что народ нужно слушать и слышать.

Вас не заставят идти работать,

Как мы можем это не видеть? Перестаньте быть рабами!

Именно мы, работая, продолжаем кормить этот режим. Нам надо просто не выйти на работу. Даже если 10-20 % работающего населения так поступят - все остановится. Достаточно будет пары недель.

Всех уволить невозможно. Но даже увольнение не конец жизни! В свободной стране вы снова вернете свою работу.

Мы должны сделать решительный шаг, ради будущего нашей страны.

Рабочие, поддержите забастовку, настало время действовать.

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