БОР: На МТЗ происходят интересные вещи 1 23.09.2021, 13:16

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Начальство завода в панике.

На Минском тракторном заводе (МТЗ) происходят интересные вещи: по всему заводу носятся начальнички с белой ветошью и визжат, что везде грязно. Наверное, они все это время думали, что работают в больнице, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

По одной лишь кухне выписали 60 замечаний, премии и доплаты не получит никто. Модельный цех, например, будет завтра вместо работы будет весь день мыть и красить каждый угол. Видимо, руководители забыли про планы выработки и про должностные инструкции.

В ЦТСЛ внеплановый «шухер» наводить в субботу. Также проверяют кузницу, ЦЭШ и второй литейный.

Интересно, к чему бы это? Но это не главное. Главное, что никто работать не будет.

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