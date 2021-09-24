Ученые: Земля искривляется и меняет свою форму 2 24.09.2021, 8:25

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В чем причина?

Специалисты провели исследование, которое продемонстрировало, что земная кора постепенно восстанавливается после того, как растает лед. В то же время не всегда она может вернуть себе идеально сферическую форму, которой обладала изначально.

Об этом сообщает Futurism (перевод — planetanovosti.com).

Под влиянием высокой температуры лед на полюсах тает слишком быстро. Это становится причиной повышения уровня Мирового океана, что в скором времени может привести к изменению береговых линий по всей планете. Но последствия для Земли на самом деле могут быть более катастрофическими, если учитывать тот факт, что интенсивное таяние льда провоцирует изменение формы земной коры.

Специалисты из Гарвардского университета установили, что планете сложно восстанавливаться таким образом, чтобы вновь иметь сферическую форму без изъянов. Удалось также выяснить, что на самом деле деформация Земли намного больше, чем было принято считать ранее. Эксперты отмечают, что это очень сильно влияет на существующие экосистемы на протяжении последнего тысячелетия.

Так, как климат продолжает меняться и лед тает все быстрей, эффекты деформации, а также поднятия поверхности становятся причиной того, что ландшафт на полюсах заметно усложняется. Софи Коулсон отметила, что очень важно наблюдать за данными процессами, ведь это позволит контролировать тектонические движения и заранее предсказывать возможность возникновения серьезных землетрясений или же иных процессов геологического характера.

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