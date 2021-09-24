В коптящем небо «Адмирале Кузнецове» увидели будущее России 3 24.09.2021, 8:49

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Крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"

Аварийный корабль хотят сделать одним из главных инструментов политики российского государства.

Такой великой стране, как Россия, авианосец нужен, заявил заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев, пишет lenta.ru.

Бывший главком Военно-морским флотом (ВМФ) России поделился своим видением значения авианосца для флота и страны. «И я убежден, что это будущее российского флота. Авианосец, прежде всего, — инструмент политики государства в невоенное время. Когда придет время строить авианосец — мы его построим, у меня в этом никаких сомнений нет», — заявил Королев.

По его словам, единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», введенный в эксплуатацию 30 лет назад, а в настоящее время — находящийся на ремонте, после модернизации «еще долгое время прослужит нашей морской державе. Думаю, еще 10–15 лет, а может, даже и больше». «Здесь у нас срывов не будет. Такая уверенность есть», — заявил менеджер.

Королев заверил, что «отечественная промышленность, ОСК способны выполнять самые грандиозные задачи, в том числе и строить современный авианосец». «Иногда строить корабль гораздо легче, чем его ремонтировать, и самое главное — завершить этот процесс», — заметил менеджер.

Заместитель гендиректора корпорации добавил, что находящися на ремонте атомный крейсер «Адмирал Нахимов», введенный в экспплуатацию 33 года назад, выйдет на испытания в 2023 году. Королев не исключил, что после сдачи «Адмирала Нахимова» ОСК займется ремонтом 33-летнего крейсера «Петр Великий».

В июне американское издание 19FortyFive написало, что «Адмирал Кузнецов» находится в плохом состоянии. В публикации отмечалось, что капитальный ремонт и модернизация корабля начались еще в 2017 году, однако спустя почти половину десятилетия работы с ним не завершены.

В апреле американский журнал The National Interest заявил, что «Адмирал Нахимов», возможно, «покоится с миром». К выводам о «смерти» крейсера, который в августе прошлого года Forbes назвал потенциально самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире, в издании пришли, проанализировав задержки сдачи крейсера российскому флоту.

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