В Минске начали прививать однодозовой вакциной «Спутник Лайт» 24.09.2021, 8:54

Кому она достанется?

В Минске началась вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник Лайт». Первыми инъекции получили студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ), сообщает telegraf.by.

«Более 35% студентов на сегодня уже привито. С появлением вакцины «Спутник Лайт» процент вакцинированных среди наших студентов увеличится», — сказал ректор Сергей Рубникович.

Вакцина «Спутник Лайт» — однодозовая вакцина, которая создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. Параметры иммуногенности вакцины позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28-й день после прививки. По словам Рубниковича, эффективность вакцины «Спутник Лайт» составляет более 80%.

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