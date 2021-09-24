Чиновники скрывают нехватку сахара от белорусов 5 24.09.2021, 10:21

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Ситуация с дефицитом этого продукта в регионах шокирует.

Несмотря на то, что после множественных сообщений об отсутствии на прилавках магазинов сахара чиновники рассказали, что проблем с товаром нет, подписчики телеграм-канала «Беларусь головного мозга» продолжают сообщать нам о невозможности купить сахар.

«Доброе утро. В Жодино в «Евроопте» уже две недели полки пустые, сахара нет вообще».

«Россоны - сахара нет нигде. «Мясная лавка» в Россонах несколько дней назад закрылась на карантин - продавцы слегли с короной».

«Здравствуйте. Про сахар. Бабушка живет в деревне и приезжает автолавка и нет сахара вторую неделю. Гродненская область».

«Добрый день, «Соседи», Минск ул. Гинтовта, вечером на полках несколько пачек рафинада, сказали, что с утра сахар был».

«Брест. Вчера зашел в «Евроопт» в Южном за сахаром, его нет, все полки заставлены солью, подумал прям как в совке».

«Воложин. В «Евроопт» нет сахара уже больше 2 недель, на полках только 6 пачек рафинада и пара пакетов коричневого сахара по заоблачной цене. Есть Сусли».

«Лунинец и Лунинецкий район: на базе Райпо есть сахар только в мешках, а магазины не хотят фасовать. Фасованного сахара нету ни в одном магазине, и кусковой уже на исходе. На мини-рынок привезли вчера по 1,80 руб. Продавцы говорят, что ждут повышения цены аж до 2,40 руб».

«В Сенно в Витебской области уже неделю нет сахара».

«Речица вечером 23-го: Магазин «Санта» на Луначарского - сахара нет вообще и место на полках заставлено другими продуктами. В «Грин» на глазах разобрали последний сахар песок, осталось только немного рафинада. В большом «Евроопте» удалось купить немного, на прилавках оставалось десятка два пачек и все. Сами продавцы говорят еще и о грядущем подорожании».

А вот в Минсельхозпроде заявили, что «ситуацию на рынке сахара можно оценить как стабильную, дефицита этой продукции нет», директор одного из сахарных заводов обещает, что цены на сахар не вырастут.

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