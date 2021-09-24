Врач рассказал, какие показатели надо проверить после перенесенного COVID-19 2 24.09.2021, 12:35

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Как защитить себя от долгосрочных последствий коронавируса.

Более 75 процентов переболевших COVID-19 и полгода спустя продолжают страдать от его последствий, сообщают китайские исследователи. Сюда можно отнести как потерю обоняния, усталость, отдышку, бессонницу, так и более опасные вещи, например тромбообразование. Известно, что эти последствия могут быть даже у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.

Журналисты onliner.by поговорили с врачом-терапевтом Сергеем Громадой из «Инвитро» о том, какие показатели нужно проверить после болезни и поможет ли вакцинация от долгосрочных последствий коронавируса.

— Какие симптомы можно отнести к долгосрочным последствиям коронавируса?

— Это такие симптомы, как кашель, одышка, затруднение дыхания, головные и мышечные боли, боли в области грудной клетки, животе, расстройства желудочно-кишечного тракта в виде тошноты или диареи, у лиц пожилого возраста возможно появление спутанности сознания.

Есть общие рекомендации, которые не привязаны к тяжести состояния. Это вызвано тем, что проблемы поражения печени, почек или склонность к тромбозу после COVID-19 возникают и у тех, кто переболел в легкой форме. После перенесенного заболевания симптоматика может быть самой разнообразной, поскольку одна из главных мишеней вируса — клетки эндотелия (внутренняя выстилка сосудов).

Повреждение внутренней сосудистой оболочки ведет к усилению тромбообразования. Поскольку сосуды есть во всех органах, то тромбы могут образоваться где угодно, то есть в любом органе могут возникнуть сосудистые нарушения и появиться симптоматика. У многих пациентов одновременно иногда встречается более 10 симптомов поражения.

— Через какое время после болезни нужно сдавать анализы?

После 4—6 недель с момента появления симптомов коронавируса при отсутствии улучшения состояния либо возникновении рецидива или с появлением новых симптомов.

— Какие анализы нужно сдать?

— Все исследования нужно проходить под контролем врача. Базовый набор тестов включает ОАК, ОАМ, биохимию крови — СРБ, АлТ, АсТ, ГГТ, мочевину, креатинин, Д-димер.

Общий анализ крови (ОАК) помогает оценить наличие воспалительной реакции либо, наоборот, угнетение лейкоцитарного ростка (высокое или низкое значение лейкоцитов, оценка лейкоцитарной формулы), показатели «красной» крови (анемия либо, наоборот, сгущение крови), количество тромбоцитов.

Общий анализ мочи (ОАМ) помогает оценить наличие или отсутствие воспалительных изменений в мочевой системе, показатели фильтрации, маркеры различной почечной и внепочечной патологии.

С-реактивный белок (СРБ) — маркер воспаления. Он часто повышен у пациентов с COVID-19, особенно со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания. Длительное сохранение повышенного СРБ при подозрении на лонг-ковид чаще всего говорит о наличии воспалительного процесса в организме, вызванного активацией бактериальной флоры, это необходимо обнаружить и назначить адекватную терапию (чаще антимикробную). Возможны и другие причины повышения СРБ после перенесенного COVID-19, например дебют аутоиммунной патологии.

АлТ, АсТ, ГГТ — биохимические показатели, с помощью которых оценивается наличие или отсутствие патологических процессов в печени (воспаление, застой желчи — холестаз). Печень — один из наиболее часто поражаемых органов при COVID-19, поэтому мониторинг ее состояния обязателен для всех пациентов с длительно сохраняющимися симптомами и подозрением на лонг-ковид.

Креатинин и мочевина — биохимические маркеры почечной патологии, их анализ также необходим для всех пациентов, поскольку почки часто страдают при COVID-19.

Д-димер — наиболее чувствительный показатель нарушения в системе гемостаза (системе свертывания крови). Поскольку SARS-CoV-2 — это вирус, поражающий эндотелий, то процесс патологического тромбообразования является одним из самых часто встречающихся при данном заболевании.

Важно вовремя оценить наличие склонности организма к патологическому возникновению тромбов и при ее выявлении назначить соответствующую антикоагулянтную (противосвертывающую) терапию.

— Может ли вакцинация обезопасить пациента от долгосрочных последствий коронавируса?

— Вакцинация помогает обезопасить от долгосрочных последствий COVID-19, если человек заразился после прививки. Лонг-ковид может быть у всех. Но когда человек вакцинирован, у него есть иммунная защита и время действия вируса сокращается. Соответственно, вероятность получить длительный COVID-19 намного меньше после вакцинации. Проверять все показатели нет смысла, если отсутствуют клинические проявления и серьезная фоновая патология. Пациентам с симптомами и сопутствующими заболеваниями, особенно в преклонном возрасте, лучше обследоваться даже после обычного ОРВИ.

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