Bild: Под Берлином скопились 1100 нелегалов, приехавших в ЕС через Беларусь 12 24.09.2021, 12:43

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Лагерь мигрантов «трещит по швам».

Под Берлином скопились 1100 мигрантов, которые могли приехать в ЕС через Беларусь, пишет газета Bild в репортаже с места (перевод — «Немецкая волна»).

На этой неделе количество беженцев ежедневно увеличивалось: в понедельник прибыли 40 человек, во вторник 69, в среду - 80.

Bild отмечает, что лагерь, рассчитанный на 1100 мигрантов, «трещит по швам». Руководитель лагеря заявил, что с начала августа прибыли 850 "белорусских" мигрантов: 350 в августе, 500 - с начала сентября.

Отмечается, что Польша принимает назад лишь 20% мигрантов, а на ее территории сейчас могут находиться до 8000 мигрантов, которые намерены попасть в Германию.

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