Сегодня — день рождения патриота Беларуси Игоря Олиневича
- 24.09.2021, 16:35
Ему исполняется 38 лет.
Сегодня исполняется 38 лет белорусскому политзаключенному, активисту анархистского движения Игорю Олиневичу.
Игорь активно участвовал в акциях протеста и солидарности в Беларуси.
Первый раз режим Лукашенко судил Игоря Олиневича в 2011 году. Тогда активиста приговорили к 8 годами лишения свободы в колонии усиленного режима.
В 2013 году за книгу «Еду в Магадан» Игорь Олиневич получил главную награду и стал первым лауреатом премии имени Франтишка Алехновича Белорусского ПЕН-центра. А в 2016 году Олиневич стал лауреатом Национальной премии «Хартии-97» за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2015 год в номинации «За личное мужество».
Ночью с 28 на 29 октября 2020 года он был задержан при пересечении государственной границы Беларуси пограничниками. Режим Лукашенко обвиняет его в «терроризме». Сам Игорь Олиневич заявил, что сознательно воспользовался правом на восстание.
Написать Игорю и поздравить патриота с Днем рождения можно по адресу:
Главпочтамт, а/я 8
г.Минск
220050
Олиневич Игорь Владимирович