Ябатьку осудили на 15 суток за фото с бело-красно-белым флагом 12 24.09.2021, 17:45

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По словам мужчины, он поспорил с друзьями на три бутылки коньяка.

Вчера и сегодня в суде Ленинского района рассматривали дело 34-летнего Максима Шевчика по ст. 24.23, протокол составили за фото Шевчика с БЧБ-флагом в руках на его странице в фейсбук. На суде Шевчик объяснил, что сделал фото на спор и вообще ненавидит БЧБ-флаг, сообщает «Весна».

По словам мужчины, он поспорил с друзьями на три бутылки коньяка, что выложит фото с БЧБ-флагом на два месяца в Фейсбуке. По словам Шевчика, БЧБ-флаг он забрал у протестующих, а потом уничтожил.

Вчера судья Татьяна Шотик решила вернуть дело Шевчика на доработку. Сегодня, 24 сентября, судья Юлия Шут его рассматривала заново. Итог — 15 суток ареста.

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