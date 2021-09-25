Политолог: Кремль сигнализирует Западу, что готов оказать услуги по разрешению проблемы Лукашенко 10 25.09.2021, 11:40

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Последние истерики белорусских властей вызваны осознанием патовости ситуации.

Проект «Филин» обсудил с директором Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсением Сивицким недавние высказывания Лукашенко о «шпионах», грядущие санкции, а также — поспособствует ли Москва транзиту власти в Беларуси.

Громкие заявления об иностранных агентах — это очередной отрыв от реальности или повышение ставок?

— Дело здесь, скорее, не в том, что якобы существует какая-то шпионская сеть внутри предприятий, которая докладывает о путях обхода санкций белорусскими властями, — говорит собеседник. — Это абсолютно новая реальность для режима. До нынешнего кризиса в отношениях с Западом опыта существования под таким экономическим прессингом у властей не было. С учетом достаточно жесткого санкционного прессинга, который будет расширяться, обойти его становится практически невозможным.

Прежде всего, за счет самих режимов санкций. Секторальных — со стороны ЕС, гибридных — со стороны США. Они напрямую не предполагают какого-то вторичного действия, но все белорусские контрагенты так их воспринимают.

То есть это санкции, которые в перспективе могут быть распространены на партнеров Беларуси, с которыми ведутся какие-то торгово-экономические взаимодействия.

Не говоря уже о том, что вся эта цепочка поставок абсолютно прозрачна для финансовых разведок западных стран. Беларусь в основном торгует в долларах и евро, соответственно, все транзакции, проходящие по сделкам даже через различных посредников, являются абсолютно прозрачными. Здесь совсем не нужны «сети шпионов», которые о чем-то докладывают.

Поэтому я бы сказал, что эти заявления нужно воспринимать как осознание патовости ситуации, в которой оказался режим.

Нет сомнений, что в ужесточении санкционного режима западные страны готовы дойти до «драконовских» ограничений, которые предполагают, по сути, экономическую блокаду Беларуси — если власти не изменят модель поведения на международной арене и внутри страны.

Такие санкции будет обходить очень сложно, а в случае с Беларусью — практически невозможно. Ни один белорусский партнер, не важно, западный или восточный, не рискнет предоставлять услуги по обходу санкций в силу очень больших рисков.

Как на ситуацию в Беларуси повлияют выступления на Хельсинкской комиссии и Генассамблее ООН? Там поднималось много вопросов, например, миграционный кризис, права человека.

— Вряд ли эти словесные интервенции могут чему-то поспособствовать. Полагаю, что основными в вопросе влияния на ситуацию внутри страны и на поведение властей по-прежнему остаются два фактора: возрастающее экономическое давление, исходящее от Запада, и возобновление политического прессинга со стороны России по поводу транзита власти.

Я бы сказал, что Россия будет играть главную роль в оказании политического давления на Лукашенко. В то время как все издержки от экономического давления на Беларусь возьмет на себя западная сторона.

Почему Россия сыграет первую скрипку в белорусском кризисе?

— Потому что есть некий консенсус, в том числе в странах Запада, о том, что РФ здесь имеет больше рычагов политического давления. Более того, Кремль сигнализирует о том, что он готов оказать определенные услуги по разрешению политического кризиса в Беларуси. Но на своих условиях и в том случае, если по итогам вмешательства интересы России будут уважаться со стороны Европы и США.

Связано это вмешательство будет с усиливающейся токсичностью белорусского «союзника» для Кремля. Вступают в полную силу санкции, начинают работать американские ограничения. Они будут расширяться и на определенном этапе могут очень легко быть распространены и на Россию за поддержку Лукашенко.

Так как Кремль не хочет такого развития событий, он пытается избегать новых конфликтных точек в отношениях с Западом. Это связано с тем, что в России идет подготовка к транзиту власти и им необходима спокойная и предсказуемая внешняя среда. Поэтому РФ продает свой сценарий вмешательства во внутренние дела Беларуси Западу, который примет новые условия игры, где наша страна останется в сфере влияния России.

Европа это не оспаривает, но при этом Кремль играет здесь на условиях демократизации политической системы.

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