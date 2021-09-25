Украина продлит запрет на импорт электроэнергии из Беларуси 25.09.2021, 15:17

Ограничения будут действовать до 1 января.

Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует продлить действие запрета на импорт из РФ и Беларуси, сообщает «Белорусы и рынок».

Проект соответствующего решения регулятора вынесен на его заседание 29 сентября. Если он будет принят, то запрет на покупку электроэнергии из нашей страны будет продлен еще на месяц - до 1 ноября текущего года.

В обосновании к проекту отмечается, что в период действия с мая 2021 года запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси писем от Минэнерго и НЭК «Укрэнерго» относительно необходимости возобновления импорта из этих стран не поступало.

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