ЖКХ ответило на самые популярные вопросы белорусов об отоплении 2 25.09.2021, 17:43

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Например, положен ли перерасчет за холод или жару и сколько дней дают на развоздушивание труб?

Отопительный сезон прошлого года в Минске был очень длинный: топили с 13 октября по 12 мая, да и новый начали как никогда рано - с 22 сентября (хотя кое-где батареи потеплели уже 21-го). Тем временем у минчан возникают вопросы, типичные для начала отопительного сезона. Kp.by со специалистами системы ЖКХ ответила на самые популярные из них.

Сколько дней дается на наладку систем отопления?

Конец сентября по погоде был больше похож на ноябрь. Именно поэтому отопление включили как никогда рано.

- За три рабочих дня, 22, 23, 24 сентября, к отоплению подключили всех потребители в жилом фонде Минска, - рассказала исполняющая обязанности заместителя генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Валентина Гридюшко. - В день запуска отопления в домах специалисты ЖЭУ при необходимости старались проводить работы по развоздушиванию стояков и батарей, чтобы грели все батареи в квартирах. Параллельно шла и регулировка системы.

Так что если батареи еле теплые после включения отопления - это нормально, потому что температура наружного воздуха еще не минус. А многие минчане уже высказывают по этому поводу недовольство. Но в первые часы запуска отопления батареи могут быть и горячими - это тоже нормально. Потом, после регулировки, они станут теплыми, то есть придут в режим в соответствии с температурой наружного воздуха.

Перерасчет могут сделать как за холод в квартире, так и за перетопы.

Для бесперебойной работы инженерного оборудования и оперативного реагирования на возможные аварии в Минске на время включения отопления работают 82 бригады из специалистов «Минскоммунтеплосеть», «Городская аварийная служба», Минскводоканал», такие бригады созданы и в каждом ЖЭУ.

Частенько бывает, что в квартире в одной комнате батареи теплые, а в другой ледяные.

- В течение 10 суток после начала подачи теплоносителя эксплуатирующие организации производят проверку работы оборудования и первичную его регулировку, проверяют прогрев стояков и приборов отопления, - уточнила специалист.

Куда звонить, если в отоплением проблемы?

Перед запуском отопления на подъездах минских домов появились объявления с контактными телефонами диспетчерских ЖЭУ и даже номерами Вайбера, по которым надо обращаться по вопросам работы системы отопления. А все потому, что служба «115» в эти дни получает больше всего звонков, чем когда-либо в течение года. И в телефонной очереди можно находиться ой как долго.

- Такие объявления мы вывешивает не первый год. Наша главная цель - чтобы человек мог дозвониться, рассказать о проблеме, если она есть, и не нервничать по этому поводу. Да и оперативность выполнения работ будет выше, - подчеркнула специалист.

Если включили отопление, а на улице вдруг бабье лето, то его выключат?

Нет. Просто система будет работать в режиме протапливания.

- Вообще жалоб на холод в квартирах в последние годы стало намного меньше, ведь люди и двери ставят себе новые и стеклопакеты. А при капремонтах в прежние годы проводилась тепловая реабилитация, что тоже дало положительный результат, - подчеркнула Валентина Гридюшко. - В отремонтированных квартирах, как правило, все нормально. Но бывает же и так, что у человека из окон свищет, а он звонит и жалуется: «Вот у соседей 24 градуса дома, и я хочу такую же температуру».

И на перетопы белорусы тоже стали жаловаться меньше. Потому что все жилые дома в Минске оснащены системами регулирования тепла.

Когда делают перерасчет за отопление?

Конечно, если в квартире холодно.

- Надо позвонить в службу «115» и там оставить заявку, - советует Валентина Гридюшко. - Приходят сотрудники ЖЭУ с поверенным градусником и измеряют температуру воздуха в помещении следующим образом: термометр помещают в центре комнаты на расстоянии 1-1,5 метра от пола и в течение 10 минут производят замер. Если температура в помещении не соответствует санитарным нормам, то составляется претензионный акт и проводятся работы, чтобы стало теплее. На каждый недополученный градус есть формула перерасчета, то есть человек заплатит меньше в те дни, когда у него было холодно и это было зафиксировано. Акты подаются в РСЦ и делается перерасчет платы, потому что услуга оказана была с недостатками.

Перерасчет по услуге «Теплоснабжение (отопление)» в случае оказания ее с недостатками производится при температуре воздуха в жилом помещении менее + 18 С более одних суток.

Кстати, перерасчет потребителям делают не только при температуре ниже +18 градусов, но и при температуре выше +24 градуса. Это тоже некомфортно и поэтому часть денег вернут».

Кстати, а какая должна быть температура в батарее?

Оказывается, потребитель платит не за конкретную температуру в батарее.

- Услуга теплоснабжения заключается в поддержании температуры в помещении не ниже 18 градусов и не выше 24. Какая должна быть температура радиатора – это не оговаривается, - подчеркнул замгендиректора ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» Андрей Шульга. - Человек платит не за температуру в батарее! Бывают такие звонки: «В квартире 18-19 градусов, но батареи холодные». И человек оставляет жалобу, мы вынуждены ее рассматривать, реагировать, отвлекаться.

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