Как белорусам правильно подготовить автомобиль к осени 1 25.09.2021, 18:28

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Пять полезных советов.

Осень – это сезон года, который требует от водителей предварительной подготовки. Она характерна повышенной опасностью в силу специфических погодных условий. «Апостроф» дал 5 советов водителям, как подготовить свое транспортное средство к приходу первых холодов перед зимой.

1. Лужи

Мокрое дорожное покрытие всегда несет в себе опасность для транспортных средств и пешеходов. Лужа может скрывать под собой яму, которая, в лучшем случае, повредит ваше транспортное средство. К тому же она может вызвать эффект аквапланирования, когда протектор теряет сцепление с дорожным покрытием. Остерегайтесь их и старайтесь объезжать по возможности.

2. Аккумулятор

В холодную пору это оборудование требует более частых проверок, так как аккумулятор подвергается большим нагрузкам.

3. Туман

Из-за повышенной влажности осенью чаще наблюдаются туманы, которые несут в себе огромную опасность при движении транспорта. Уделяйте особое внимание дистанции между автомобилями и включайте противотуманные фонари.

4. Опавшая листва

Гниющие листья могут сделать дорогу очень скользкой. Будьте бдительны и аккуратны, смените резину.

5. Мойка авто

Осенью автомобили быстрее загрязняются, из-за чего их часто приходится мыть. Это касается окон, кузова и отверстий в авто. Опавшая листва забивает водостоки в машине, что может привести к затоплению электроники. Чистые стекла — гарантия хорошей видимости.