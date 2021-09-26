Коллапс на границе: выезда из Беларуси ждет более 1,7 тысячи фур 3 26.09.2021, 14:50

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Самая напряженная обстановка — на литовском направлении.

Более 1,7 тысячи грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси, самая напряженная обстановка — на литовском направлении.

По данным Госпогранкомитета на 12.00 26 сентября, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят более 390 грузовиков, «Привалка» — 230, «Котловка» — 190, «Бенякони» — 170, «Видзы» — более 150.

Очереди есть и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут более 160 грузовиков, «Урбаны» — более 150 фур.

На белорусско-польской границе в «Брузгах» стоят более 130 грузовых автомобилей, в «Берестовице» — 70, «Козловичах» — 80.

Госпогранкомитет Беларуси неоднократно заявлял, что причина таких очередей — невыполнение сопредельными странами договоренности по пропуску грузового транспорта на свою территорию.

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