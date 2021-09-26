ФСБ и солнце 1 Александр Хоц

26.09.2021, 18:22

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Пик активного солнца в этом цикле придется на 2024 год.

Отмечу любопытное совпадение. В ночь на пятницу случилась четвёртая по мощности в этом году вспышка на солнце (класса М) и в те же часы вертолёт ФСБ рухнул на Камчатке (погода ни при чём, винят советскую технику 70-х годов и человеческий фактор).

Рост российских авиакатастроф и отказов дряхлой (или слишком новой) техники подозрительно совпадает с ростом солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По данным сайта ФИАН, в августе и сентябре площадь солнечных пятен заметно выросла. В настоящий момент площадь пятен на Солнце является рекордной с начала цикла и составляет около 0.09 %.

Кстати, последний вековой максимум солнечной активности пришёлся на середину XX века с его катаклизмами.

"Свой главный закон цикличности Солнце нарушать не намерено, - замечают учёные. - Число пятен и число вспышек, регистрирующихся на нашей звезде, постепенно растёт. В июне 2021 года, за 30 дней месяца, было зарегистрировано 12 солнечных вспышек среднего класса C.

В середине лета, в июле, Солнце произвело уже 26 вспышек, в том числе 3 вспышки среднего класса M и даже одну вспышку высшего балла - X. Наконец, в августе на нашей звезде было зарегистрировано уже 38 вспышек", - замечает сайт ФИАН.

Не знаю, как с вертолетом ФСБ, но есть все основания связывать статистику крушений аппаратов "советской свежести" (на фоне человеческого фактора и системного российского пофигизма) с техногенными рисками, которые несёт в себе рост солнечной активности.

Как уже приходилось писать, пик активного солнца в этом 11-летнем цикле придётся на 2024 год - время транзита режима. Какими чудесами удивит нас наложение пика социального раздражения (и психической волатильности), политического кризиса, технического раздрая и наиболее активного солнца - остаётся только догадываться. (Лев Гумилёв сказал бы точнее).

Надеюсь, обойдётся без повторений середины 20 века. Хотя, смерть Сталина (на пике активного солнца) является приятным исключением.

("Солнцу" нашего режима - на заметку).

Портрет звезды 24 сентября:

Александр Хоц, Facebook

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