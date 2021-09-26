Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси уходит из хоккея 8 26.09.2021, 19:15

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Он проиграл выборы в IIHF.

Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF), заявил, что уходит из хоккея.

«Ухожу по личным причинам. Ухожу и из IIHF, и из хоккея. Жизнь слишком коротка, хочется пожить. Думаю, буду отдыхать ближайшие полгода – год», – сказал Гончаров, сообщает «Трибуна».

25 сентября президентом Международной федерации хоккея избрали президента Федерации хоккея Франции Люка Тардифа. На пост президента IIHF претендовал также Сергей Гончаров. После поражения в президентских выборах он отказался выдвигать свою кандидатуру в Совет ИИХФ и на пост вице-президента.

Также в этот день должны были выбрать нового председателя и Федерации хоккея Беларуси, но сообщений о результатах пока нет. Председатель ФХРБ Дмитрий Басков покинул свой пост 10 сентября, так как был дисквалифицирован IIHF по причине подозрений в причастности к убийству Романа Бондаренко.

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