Геннадий Федынич: Сегодняшней Беларуси не место в МОТ 27.09.2021, 13:38

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Власть делает все, чтобы настроить народ против себя.

Заместитель председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал praca-by.info ситуацию с членством Беларуси в Международной организации труда (МОТ):

– Судя по развитию событий, мы были правы, предлагая исключить Беларусь из состава МОТ после прошлогодних событий. Ведь МОТ – организация, члены которой пользуются уважением всех международных структур. Каким уважением сегодня пользуется белорусская власть?

Если это не прекратить, все независимые профсоюзы окажутся под угрозой. И очень скоро Минюст может поставить вопрос об отмене регистрации независимых профсоюзов.

Безусловно, искать блох в стоге сена можно бесконечно, но властям не следует забывать и другое золотое правило: не копай яму другому… Репрессии напугают одних, но других приведут в ярость.

Лично я не сомневаюсь, что власть сделает все возможное, чтобы зачистить независимое профсоюзное пространство. Независимые профсоюзы небольшие, но играют очень важную роль в трудовых и социальных отношениях.

Власть делает все, чтобы настроить народ против себя.

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