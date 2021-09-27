Геннадий Федынич: Сегодняшней Беларуси не место в МОТ
- 27.09.2021, 13:38
Власть делает все, чтобы настроить народ против себя.
Заместитель председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал praca-by.info ситуацию с членством Беларуси в Международной организации труда (МОТ):
– Судя по развитию событий, мы были правы, предлагая исключить Беларусь из состава МОТ после прошлогодних событий. Ведь МОТ – организация, члены которой пользуются уважением всех международных структур. Каким уважением сегодня пользуется белорусская власть?
Если это не прекратить, все независимые профсоюзы окажутся под угрозой. И очень скоро Минюст может поставить вопрос об отмене регистрации независимых профсоюзов.
Безусловно, искать блох в стоге сена можно бесконечно, но властям не следует забывать и другое золотое правило: не копай яму другому… Репрессии напугают одних, но других приведут в ярость.
Лично я не сомневаюсь, что власть сделает все возможное, чтобы зачистить независимое профсоюзное пространство. Независимые профсоюзы небольшие, но играют очень важную роль в трудовых и социальных отношениях.
Власть делает все, чтобы настроить народ против себя.