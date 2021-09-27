Мы в силах спасти Беларусь от тараканьих лап 1 27.09.2021, 15:41

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Забастовка - необходимая мер для настоящей победы.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал письмо читателя:

- Продвижение к успеху требует времени, а еще дисциплины. Мы не должны останавливаться ни на минуту, пока ее не достигнем. И это обязательно случится. Наши марши повторятся с еще большей силой. Главное не забывать, что мы - белорусы. Не забывать, что мы боремся за свободу наших детей и внуков.

Наши требования остались такими же, как и год назад. Освобождение всех политзаключенных и незаконно осужденных, новые свободные выборы без участия диктатора. Мы обязательно сделаем все, для того чтобы это быстрее произошло.

Санкции сегодня работают. Рабочие, помогите санкциям и перестаньте наконец спонсировать узурпированный психопатом режим. Хватит терпеть, смогли однажды — спокойно сможем повторить.

Сейчас запасаемся максимально продуктами и участвуем во флешмобе "#Стаке_Быть", а также готовимся остаться дома. Забастовка сейчас — одна из самых необходимых мер для настоящей победы. Мы в силах спасти Беларусь от тараканьих лап.

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