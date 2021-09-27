Президент Чехии исключил РФ и Китай из строительства АЭС в стране 2 27.09.2021, 18:41

Это произошло после обвинений в причастности ГРУ РФ ко взрывам на чешских складах боеприпасов.

Чехия исключила Китай и Россию из строительства нового энергоблока на атомной электростанции “Дукованы”. Он подписал закон, предусматривающий исключение “Росатома” и китайских компаний. Чехия впервые объявила о планах исключить РФ из конкурса в апреле 2021 года на фоне причастности России к организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, когда погибли два человека.

“Чешское телевидение” сообщило, что согласно новому закону, на строительстве энергоблока АЭС и во время его обслуживания могут быть использованы только технологии подрядчиков из стран, которые подписали соглашение о госзакупках от 1996 года. Россия и Китай не подписали соглашение.

Строительство нового энергоблока было запланировано на 2029 год, стоимость проекта — примерно 6 миллиардов евро.

22 апреля Чешский Сенат признал взрывы во Врбетице в 2014 году актом государственного терроризма против страны-члена ЕС. Ответственность за взрывы парламентарии возложили на Россию и ее спецслужбы. В это же время Чехия выслала 18 российских дипломатов.

Россия в ответ выдворила из страны и объявила «персонами нон грата» 20 сотрудников чешского посольства.

Расследование взрыва во Врбетице продолжалось 6,5 лет. Склады использовала коммерческая компания Imex Group. Она планировала продать партию оружия болгарской фирме Emco, из Болгарии оно должно было отправиться в Украину.

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