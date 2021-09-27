Артем Милевский хочет провести прощальный матч 1 27.09.2021, 18:50

Артем Милевский

23 сентября уроженец Беларуси объявил о завершении карьеры футболиста.

Экс-форвард сборной Украины, уроженец Беларуси Артем Милевский, недавно сообщивший о завершении карьеры, хочет провести прощальный матч. Об этом он сказал в комментарии "Профутбол Digital".

Поединок назначен на апрель следующего года, формат пока не определен, но, по словам Милевского, уже известно, что, кроме него, будет участвовать футболист Александр Алиев.

"А как мы сделаем – есть наброски, посмотрим", – сказал Милевский.

23 сентября Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. В ролике, снятом на стадионе "Динамо", футболист "написал письмо себе 15-летнему", в котором посоветовал не делать того, из-за чего он попадал в скандалы. В частности, не приходить на совещание к тренеру Олегу Блохину в одном халате.

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