Таракан заимел «головную боль» всерьез и нешуточно 28.09.2021, 9:13

1,022

Соседи решили не «цацкаться» с обезумевшим диктатором

.

Политический обозреватель – о совещании правителя Беларуси с руководством силового блока.

Похоже, что наплыв нелегалов становится проблемой не только для Евросоюза, но и для самого Минска, который, как убеждены в ЕС, сам эту кашу и заварил, пишет политолог Александр Класковский.

На совещании с силовиками 27 сентября Лукашенко сказал, что «они [в ЕС] не будут смотреть на этих людей [мигрантов], как им помочь. Опять все это ляжет на плечи белорусов».

Иными словами, в Минске, видимо, крепнет осознание того, что и он заимел на этой почве головную боль всерьез и надолго.

При этом трудно отрицать, что поляки, литовцы, латыши действительно решили не цацкаться с валом повалившими к ним нелегалами.

И этот жесткий ответ, похоже, стал неожиданностью для белорусской стороны. Которая уповала, как считают многие независимые комментаторы, на то, что гнилая Европа с ее гуманизмом застонет от нашествия соискателей лучшей жизни из проблемных стран — и сядет за стол переговоров на условиях Минска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».