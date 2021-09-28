Таракан заимел «головную боль» всерьез и нешуточно
- 28.09.2021, 9:13
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Соседи решили не «цацкаться» с обезумевшим диктатором
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Политический обозреватель – о совещании правителя Беларуси с руководством силового блока.
Похоже, что наплыв нелегалов становится проблемой не только для Евросоюза, но и для самого Минска, который, как убеждены в ЕС, сам эту кашу и заварил, пишет политолог Александр Класковский.
На совещании с силовиками 27 сентября Лукашенко сказал, что «они [в ЕС] не будут смотреть на этих людей [мигрантов], как им помочь. Опять все это ляжет на плечи белорусов».
Иными словами, в Минске, видимо, крепнет осознание того, что и он заимел на этой почве головную боль всерьез и надолго.
При этом трудно отрицать, что поляки, литовцы, латыши действительно решили не цацкаться с валом повалившими к ним нелегалами.
И этот жесткий ответ, похоже, стал неожиданностью для белорусской стороны. Которая уповала, как считают многие независимые комментаторы, на то, что гнилая Европа с ее гуманизмом застонет от нашествия соискателей лучшей жизни из проблемных стран — и сядет за стол переговоров на условиях Минска.