Как Россия, бросив своих граждан, продавала «Спутник V» за границу Тамара Петренко, «Международный курьер»

28.09.2021, 13:33

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Фото: ТАСС

Кремль провалил вакцинацию страны.

В воскресенье, 26 сентября, стало известно, что Мексика получила очередную партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление государственной фармацевтической компании Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX).

Эта новость вызвала шквал негодования в российском обществе, поскольку в тот же день стало известно, что в России опять выявили более 22 тыс. случаев заражения — максимум с начала августа. Только по официальным данным в РФ зафиксировано 7 420 913 случаев коронавируса, а также 203 900 летальных исходов. Но в эти цифры верится с трудом, ведь российские СМИ регулярно сообщают о переполненных крематориях и нехватке мест на кладбищах.

Российские власти спасают Мексику, а тем временем в России набирает силы новая волна пандемии. Ситуация ухудшается с каждым днем, но федеральные чиновники пустили ситуацию на самотек, отказавшись от локдаунов, несмотря на провал вакцинации населения. На днях митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что кампания по продвижению и пропаганде вакцинации от коронавируса в России провалилась. Российские власти не смогли (или не захотели) организовать масштабную вакцинацию граждан при том, что Россия первой в мире — в августе 2020 года — заявила о государственной регистрации вакцины от коронавируса Covid-19.

«Мы уже полтора года живем в условиях пандемии, мы первыми изобрели вакцину от коронавируса, но до сих пор у нас вакцинировано около трети, даже чуть меньше трети населения нашей страны. О чем это говорит? Это говорит о том, что кампания по продвижению вакцинации, по пропаганде вакцинации по большому счету провалилась», — сказал он. По словам владыки, власти «не смогли убедить наших людей в том, что нужно вакцинироваться», «не смогли убедить очень многих людей в том, что вакцинация нужна, может быть, не столько им самим, сколько она важна для спасения жизни близких, для спасения жизней окружающих их людей».

Но Кремлю на руку пандемия и провал вакцинации.

Во-первых, в России не хватает производственных мощностей для производства числа доз, достаточного для вакцинации 70–80% населения страны. Речь идет о 100–117 млн человек. Так как вакцина двухкомпонентная, для вакцинации такого количества граждан необходимо произвести порядка 200–250 млн доз. И прививать людей надо срочно, так как иммунитет вырабатывается только через три недели после второй инъекции, а исчезает, спустя полгода.

«Вакцина „Спутник V“ двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекцию пациенту вводится вторая. Человек считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавируса, только через три недели после введения второго компонента — в это время формируется иммунитет к инфекции. Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет, как правило, формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет — это может занимать больше времени», — в частности, сказано на сайте минздрава России со ссылкой на главу центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, под чьим руководством создана российская вакцина.

Производственных мощностей не хватает, а те, что есть, не соответствуют международным стандартам. 15 сентября стало известно, что ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» до начала проведения новой инспекции завода производителя. В июне экспертная группа Всемирной организации здравоохранения выявила нарушения на производстве препарата на одном из российских предприятий.

«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Что касается процесса одобрения вакцины „Спутник V“ для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства „Спутника V“, не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», — в частности, заявил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.

Несмотря на это, российские власти заключили десятки контрактов на поставку «Спутника V» в другие страны, сорвав вакцинацию за пределами РФ. К примеру, в июле российские СМИ писали: «Власти Аргентины — страны, которая одной из первых в мире одобрила „Спутник V“, — пригрозили официально расторгнуть контракт на поставку препарата. По их словам, у них нет другого выхода — Россия срывает все графики, ситуация критическая». По данным издания, «в июне в Bloomberg сообщали, что в Мексике не могут дождаться второго компонента российской вакцины. <…> Правительство Мексики заявило, что получило примерно 15% от плана и обвинило Россию в невыполнении взятых обязательств». Также «в июне Гватемала, которая заключила с российской стороной контракт на покупку 16 млн доз вакцины за почти 6 млрд рублей, заявила, что ей было поставлено только 150 тысяч, и попросила вернуть деньги». Кроме того, «за пределами Латинской Америки ждут вакцины и на Филиппинах — там жаловались на задержку 50 тысяч доз второго компонента». Проблемы с поставками были у Боливии и целого ряда других стран.

В Кремле отмахнулись от обвинений партнеров. «Не срыв, а задержки, ведется напряженная работа, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Произошла задержка, и РФПИ находится в контакте со своими контрагентами с тем, чтобы неизбежно возникающие проблемы урегулировать».

Во-вторых, умирают преимущественно пенсионеры. Российские СМИ пишут: «В России на фоне пандемии замедляется ежегодный рост численности граждан в возрасте 60 лет и старше, хотя в течение последних трех лет до пандемии он ускорялся. <…> Сейчас число умерших от коронавируса в разы превышает показатели прошлого года. И среди них до сих пор около 85% — пожилые. Все это, а также рукотворное повышение пенсионного возраста приводит к высвобождению средств в пенсионной системе РФ».

Журналисты подсчитали «стоимость» жизни одного года одного российского пенсионера из расчета условных 15 тыс. руб. ($200) пенсии и пришли к выводу, что «если пожилых граждан должно было стать за какой-то год больше на 700 тыс. человек, а станет на 400 тыс. или даже на 100 тыс., значит, из пенсионной системы в этом году не понадобится выплачивать от 50 до 110 млрд руб. (до $1,6 млрд)». Если добавить к ускоренной смертности повышение пенсионного возраста, то численность пенсионеров по старости в РФ будет только сокращаться — за 2020 год она уменьшилась почти на 600 тыс., но в 2021 и последующие годы, судя по всему, будет нарастать.

Тамара Петренко, «Международный курьер»

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