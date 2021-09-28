Астронавт сделал захватывающий снимок полярного сияния из космоса 28.09.2021, 19:16

Ночную сторону Земли освещала полная Луна.

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке сделал новый впечатляющий снимок полярного сияния над Землей. Как сообщает Science alert, астронавт получил изображение 20 августа, но опубликовал его только сейчас.

«Еще одно полярное сияние, но это особенное, потому что очень яркое. Полная Луна освещает ночную сторону Земли почти как солнечный свет», - написал Песке. Астронавт не уточнил, над какой частью нашей планеты был сделан снимок, поэтому нельзя сказать, попало на него южное или северное сияние.

Полярное сияние появляется из-за того, что заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с атмосферой нашей планеты. Эти частицы направляются к полюсам магнитным полем Земли. Как известно, поток солнечного ветра окружает планету постоянно, но иногда выбросы на Солнце продуцируют гораздо более мощный поток, который и приводит к образованию сильных полярных сияний.

фото: twitter.com/Thom_astro

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