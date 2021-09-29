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Если заводы встанут — режим ляжет

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  • 29.09.2021, 7:59
  • 2,430
Если заводы встанут — режим ляжет

Забастовка — это самый быстрый способ победить.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя:

— Забастовка — лучшее средство борьбы с диктатурой!

Это самый быстрый способ победить банду плешивого. Если заводы встанут, то встанет и малый, средний и крупный бизнес, встанут предприниматели, соответственно, режим долго не продержится и ляжет. Это и будет наша заветная и долгожданная победа над поганым диктатором.

Мы все должны быть солидарны, ни шагу назад! Никакие убалтывания и обещания нас не должны останавливать. Это они должны слушать нас, потому что нас большинство!

Стачке быть!

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