Если заводы встанут — режим ляжет

Если заводы встанут — режим ляжет2
- 29.09.2021, 7:59
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Забастовка — это самый быстрый способ победить.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя:
— Забастовка — лучшее средство борьбы с диктатурой!
Это самый быстрый способ победить банду плешивого. Если заводы встанут, то встанет и малый, средний и крупный бизнес, встанут предприниматели, соответственно, режим долго не продержится и ляжет. Это и будет наша заветная и долгожданная победа над поганым диктатором.
Мы все должны быть солидарны, ни шагу назад! Никакие убалтывания и обещания нас не должны останавливать. Это они должны слушать нас, потому что нас большинство!
Стачке быть!