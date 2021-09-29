Во внешней торговле Беларуси наблюдается рекордное отрицательное сальдо 1 29.09.2021, 17:33

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Диверсификация экспорта белорусских товаров остается слабой.

На 5 стран приходится почти 70% от всех поставок. Это Россия, Украина, Нидерланды, Польша и Германия. При этом во внешней торговле наблюдается рекордное отрицательное сальдо, а также растет зависимость от России. К таким выводам пришли эксперты «Кошт урада», которые проанализировали данные по экспорту и импорту за первое полугодие. По их мнению, ситуация с товарооборотом с РФ — тревожная тенденция во внешней торговле. При этом наша страна заметно сократила импорт из Литвы, но нарастила экспорт в Украину, пишет zerkalo.io.

Поставки товаров — в минусе, а услуг — в плюсе

За 6 месяцев этого года общий внешнеторговый оборот товаров и услуг (по методологии платежного баланса) составил 42,4 миллиарда долларов. Это на 30,5% больше, чем за аналогичны период 2020 года. Внешнеторговый оборот товаров — 82,3% общего оборота, остальное пришлось на услуги.

— Более активный рост оборота товаров (на 33,4%) в сравнении с услугами (на 18,8%) привел к тому, что внешнеторговый оборот в первом полугодии текущего года усилил «товарный» крен. Доля товаров в обороте внешней торговли в сравнении с услугами выросла почти на 2 процентных пункта (с 80,5% до 82,3%), — уточняют эксперты.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами за 6 месяцев этого года было на уровне 1,7 миллиарда долларов.

— Это в 2,2 раза выше аналогичного периода прошлого года. Однако положительное сальдо достигнуто исключительно за счет того, что экспорт услуг страны на 2,2 миллиарда долларов превысил их импорт (сальдо внешней торговли товарами было отрицательным).

Успехи транспортников и «просевшее» строительство. Какая ситуация по экспорту услуг

Что касается экспорта услуг, то наблюдается рост поставок за границу транспортных услуг, однако отрасль может сбавить обороты из-за санкции, прогнозируют эксперты.

— Внешнеторговый оборот транспортных услуг в первом полугодии составил 3,2 миллиарда долларов. Прирост — 26,5%. При этом и экспорт, и импорт транспортных услуг вырос весьма существенно (на 327 миллионов и 334 миллиона долларов соответственно). Однако объемы пассажирских перевозок по-прежнему далеки от прежних объемов, причина — пандемия и санкции. Рост экспорта транспортных услуг в значительной степени обусловлен оживлением мировой внешней торговли товарами. Так, почти 87% экспорта транспортных услуг составили услуги по перевозкам грузов, — уточняют аналитики. — При этом экспорт транспортных услуг сейчас обеспечивает более 44% общего экспорта услуг. Такая большая доля в условиях усиления санкционного давления, несет существенные риски сокращения экспорта транспортных услуг. Значительное усиление санкций ожидается к концу текущего — началу следующего.

Эксперты также обращают внимание на увеличение положительного сальдо компьютерных и информационно-телекоммуникационных услуг (то есть поставляем заметно больше, чем импортируем).

— Самой успешной позицией экспорта услуг Беларуси в первом полугодии остаются компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги. Их экспорт вырос на 251,9 миллионов долларов (19,7%), импорт — всего на 29,5 миллиона. Положительное сальдо составило почти 1,3 миллиарда долларов, — отмечают аналитики. — Сфера ИКТ при наименьшей материалоемкости самих услуг в сравнении с иными видами услуг на протяжении долгих лет, несмотря на все препоны, продолжает генерировать наибольший чистый приток валюты в страну.

А вот строительство эксперты называют одной из самых депрессивных сфер по экспорту услуг.

— Наибольшее сокращение экспорта среди всех видов услуг произошло по строительным услугам (на 48,6 миллиона долларов, или 18,4%). Сальдо внешней торговли также сложилось отрицательное и составило «минус» 159,4 миллиона долларов, — говорят аналитики. — Как видим, пандемия коронавируса продолжает оказывать наиболее серьезное влияние на строительную отрасль как вне страны, так и внутри, о чем также свидетельствует сокращение темпов инвестиций в основной капитал (на 8,3% к первому полугодию 2020 года).

«Диверсификация остается слабой». Какая ситуация с экспортом товаров

В первом полугодии Беларусь поставляла товары в 168 стран (годом ранее — в 166). При этом импорт ввозили из 183 стран (годом ранее — из 179).

Оборот товаров в январе-июне составил 36,5 миллиардов долларов. Это на 32,6% больше, чем годом ранее.

— Более высокий темп рост экспорта над импортом привел к уменьшению отрицательного сальдо внешней торговли товарами в сравнении с 1 полугодием 2020 года (минус 1,2 миллиарда долларов против минус 1,8 миллиарда долларов соответственно), — уточняют эксперты. — За 6 месяцев этого года белорусские компании поставили на экспорт товаров на общую сумму 17,7 миллиардов долларов. Это на 37,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Заметный рост экспортных поставок аналитики поясняют эффектом низкой базы прошлого года, ростом цен на нефть и нефтепродукты, а также на другие сырьевые товары и продукты их переработки. Еще одна причина роста — увеличение физических объемов поставок. Это произошло на фоне общего оживления международной торговли после локдаунов по всему миру.

— Анализ экспорта и импорта товаров по странам свидетельствует о крайне высокой зависимости внешней торговли Беларуси от одного направления — российского вектора, — считают аналитики. — Так, доля России в экспорте белорусских товаров составила 41,8%. Ее уменьшение в сравнении с первым полугодием прошлого года (на 5,4 процентных пункта) — не столько свидетельство страновой диверсификации экспорта белорусских товаров, сколько факт наращивания поставок нефтепродуктов в текущем году в Украину и в страны Западной Европы после обвала поставок в январе-июне 2020 (особенно в первом квартале).

Косвенным свидетельством своих выводов эксперты называют увеличения объемов (с 7,2 до 10,4 миллиардов долларов) и удельного веса импорта товаров из Российской Федерации (до 55,5% или на 6,7 процентных пункта) одновременно с ростом белорусского экспорта в Украину (на 756 миллионов долларов) и Нидерланды (на 871 миллиона долларов).

При этом доля Украины в объеме белорусского экспорта увеличилась с 10,1% до 11,6% (на 1,5 процентных пункта), Нидерландов — с 1,7% до 6,2% (на 4,5 процентных пункта). Напомним, ранее Белстат «засекретил» ряд ключевых позиций экспорта. Аналитики полагают, что в первом полугодии белорусский экспорт нефтепродуктов в страны Западной Европы сменил страну назначения с Великобритании (доля в экспорте Беларуси снизилась с 2,2% до 0,7%) на Нидерланды. Поставки в адрес нидерландского трейдера в сравнении с первым полугодием 2020 года выросли почти в 5 раз.

— Диверсификация экспорта белорусских товаров остается слабой, о чем говорит тот факт, что на долю 5 стран (Россия, Украина, Нидерланды, Польша и Германия) в первом полугодии 2021 пришлось почти 70% всего экспорта товаров, — уточняют аналитики. — Но наиболее тревожной тенденцией внешней торговли товарами Беларуси является рекордное отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией, которое в январе-июне этого года составило «минус» 3 миллиарда долларов (для сравнения: в первом полугодии 2020 года минус был на уровне 1,1 миллиарда долларов).

Нарастили поставки в Нидерланды и Украину, сократили импорт из Литвы

— Что касается стран с наибольшей динамикой прироста экспорта товаров, то в первом полугодии топ-5 стран выглядел следующим образом: Россия (+1 325,2 миллиона долларов), Нидерланды (+871,1 миллиона долларов), Украина (+756,7 миллиона долларов), — приводят данные эксперты. — Даже в условиях закрытых позиций статистики очевидно, что прирост по 2-м последним странам объясняется благоприятной ценовой конъюнктурой и наращиванием физических объемом поставок белорусских нефтепродуктов в эти страны.

Наибольшее падение экспорта белорусских товаров отмечено в Великобританию (на 160,3 миллиона долларов). Среди стран, по которым отмечено падение товарного экспорта, оказались в том числе Китай (-59,3 миллиона долларов), Индия (-37,3 миллиона долларов) и Бразилия (-16,4 миллиона долларов). К слову, до этого в январе-мае экспорт товаров в Китай рос.

— Что касается прироста импорта, то Российская Федерация с огромным отрывом опережает все остальные страны. Следом по приросту импортных поставок Китай, который нарастил его на 232,7 миллиона долларов, — уточняют аналитики. — Лидерами сокращения импорта в первом полугодии явилась «недружественная» ныне Литва (минус 74,1 миллиона долларов), а также Эквадор (минус 61,9 миллиона долларов).

Аналитики полагают, что снижение импорта из Эквадора связано со снижением поставок срезанных цветов и бутонов. «Сокращение импорта цветов из Эквадора может быть связано с тем, что Федеральной таможенной службой РФ стали пресекаться схемы по реэкспорту цветочной продукции из Беларуси», — резюмируют эксперты.

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