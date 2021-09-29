«Комсомольская правда в Беларуси» прокомментировала блокировку своего сайта 1 29.09.2021, 19:21

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Сайт не получал официального уведомления о блокировке.

«Комсомольская правда в Беларуси» прокомментировала блокировку своего сайта.

В сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания, сказано, что КП не получала официального уведомления о блокировке. Редакция готова устранить все нарушения.

Издание отмечает, что действует в русле сбалансированной информационной политики, максимально учитывая весь тематический спектр информационного поля Беларуси, в редакционной политике нет цели создавать напряжение в обществе. В конце сообщения КП выразила соболезнование семье погибшего сотрудника КГБ.

Напомним, сайт kp.by перестал открываться сегодня утром. Вчера журналисты издания взяли комментарий у одноклассницы убитого Андрея Зельцера. Это вызвало волну возмущений и оскорблений в провластных телеграм-каналах.

Сайт не открывается ни в Беларуси, ни за рубежом — показывается стандартная заглушка Мининформа.

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