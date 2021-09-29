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Илва Юханссон: Режим Лукашенко находится в отчаянном состоянии

  • 29.09.2021, 20:31
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Илва Юханссон: Режим Лукашенко находится в отчаянном состоянии
Илва Юханссон

Санкции работают.

Евросоюз ужесточит порядок получения виз для белорусских чиновников. Это ответ на давление, которое Минск оказывает на Брюссель, передает Euronews.

Беларусь обвиняют в том, что она переправляет прибывающих в нее мигрантов через свои западные границы с целью дестабилизации соседних стран и всего Союза. Еврокомиссар по внутренним делам называет это государственной контрабандой людей и считает, что это служит также источником дохода для Лукашенко:

«Теперь мы наблюдаем совершенно новый феномен со стороны Лукашенко, - сказал Илва Юханссон. – Его режим находится в отчаянном состоянии после введения против него болезненных санкций ЕС. Этот человек пытается приглашать или импортировать мигрантов, которые вынуждены платить за это много денег - как минимум по 10 тыс евро за то, что им устроят пересечение границы или даже вытолкнут в Европейский Союз. Их обманывают ложными обещаниями».

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