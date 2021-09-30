Сербия и Косово урегулировали приграничный конфликт 30.09.2021, 15:55

Соглашение о деэскалации напряженности было достигнуто после двух дней напряженных переговоров.

Сербия и Косово при содействии Евросоюза урегулировали приграничный конфликт о взаимном признании автомобильных номерных знаков. "У нас есть сделка!" - написал в четверг, 30 сентября в своем Twitter спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, отмечает

"Немецкая волна".

Соглашение о деэскалации напряженности было достигнуто после двух дней напряженных переговоров. Как указал Лайчак, Косово согласилось вывести спецподразделения полиции с границы и снять блокпосты.

В свою очередь подразделения возглавляемой НАТО международной миссии KFOR призваны обеспечить "безопасность и свободу передвижения". Рабочая группа с участием представителей ЕС должна разработать постоянное решение в течение шести месяцев.

Напряженность между Сербией и Косово внезапно обострилась в сентябре, когда правительство в Приштине потребовало не пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами и обязывать владельцев менять их на временные косовские номера. Недовольные этим требованием этнические сербы, проживающие на севере Республики Косово, заблокировали пограничные переходы, после чего в приграничную зону был направлен полицейский спецназ. В ответ Сербия привела свои войска в боевую готовность.

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