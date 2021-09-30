Партия Зеленского начала кампанию по отстранению спикера Рады 6 30.09.2021, 16:29

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У Дмитрия Разумкова часто возникали разногласия с украинским президентом.

Крупнейшая фракция Верховной рады Украины «Слуга народа» начала процедуру отстранения своего однопартийца Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.

Дмитрий Разумков опубликовал в «Фейсбуке» копию запроса, подписанного главой фракции Давидом Арахамией, с требованием выдать подписные листы для сбора подписей депутатов за отставку Разумкова.

«Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия», — написал Разумков.

«Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы», — заверил спикер Рады. Отметим, у Дмитрия Разумкова часто возникали разногласия с украинским президентом. В частности он выступал против блокировки пророссийских телеканалов, которые принадлежат олигарху Медведчуку. Также он выступал против закона о деолигархизации.

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