Лидер БОР рассказал, когда начнется забастовка 7 5.09.2021, 12:17

10,982

Рабочие просто ненавидят Лукашенко.

В Беларуси объявлено предзабастовочное состояние. Сергей Дылевский, лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) и инициатор планируемой забастовки поделился с журналистом телеканала «Форума свободной России» Даниилом Константиновым деталями предстоящей кампании.

- Наш эфир приурочен к тому, что, как известно, в Беларуси объявлено предзабастовочное состояние,и, насколько я понимаю, его объявили вы, ваша организация, и поэтому прежде чем перейти к основной теме разговора, к самой забастовке, которая грядет, я бы хотел спросить у вас вот о чем: каково вообще положение рабочих в Беларуси, сколько они получают, есть ли у них какие-то социальные гарантии, как с этим обстоят дела?

- На самом деле на предприятиях ситуация очень сложная, я бы даже сказал, плачевная, на сегодняшний день, потому что реальные заработки работников несмотря на официальную статистику, что зарплаты растут, и так далее, реальные заработки работников снизились процентов на 15-20 на протяжении только 21 года. Потому что курс доллара растет, потому что у нас руководство страны нашей, даже они считают и все расчеты производят в долларовом эквиваленте, но зарплаты получается неизменны, потому что в белорусских рублях, продукты постоянно дорожают, жизнь в стране становится дороже, и сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда работягам, которые честно выполняют свои обязанности на рабочих местах не хватает денег, чтобы прокормить семью месяц, не говоря о том, чтобы отложить на потом, на отпуск и так далее. Плюс на это накладывается плачевная ситуация с оборудованием на рабочих местах, абсолютное большинство госпредприятий на сегодняшний день убыточно, то есть они не приносят прибыли, предприятия не зарабатывают, плюс к этому еще наложились санкции США и Евросоюза, и это всеприводит к тому, что финансовая и моральная ситуация рабочих крайне плачевна в Беларуси.

- Ну, а если попробовать это все перевести на язык обывателя? Скажем, квалифицированный рабочий на минском тракторном заводе или подобном предприятии, вот сколько он получает в месяц?

- Квалифицированный рабочий получает где-то около 1000-1200 BYN, это считается очень даже высокая зарплата по беларуским предприятиям, это около 500$, но при всем при этом стоимость коммунальных услуг около 100$, остается 400, и попробуй прожить на эти деньги, с учетом того, что буханка хлеба в Беларуси стоит около доллара, и цены на топливо уже приравнялись к доллару за литр. Это ну очень сложно.

- А неквалифицированный рабочий?

- Зарплаты абсолютно разные, если брать колхозы, то, допустим, доглядчик, или, к примеру, пастух, он может получать 200 рублей.

- 200... рублей…

- Да, рублей. Продавец в сельском магазине может получать 350, 400, ладно, а какой-нибудь дворник, который занимается уборкой территории в Минске, там зарплата максимум 500 рублей, это меньше 200$.

- Это очень интересно потому что глядя из России, или российским взглядом, принято считать что Лукашенко проводит патерналистскую политику по отношению к рабочим и крестьянам, за счет этого держится у власти, якобы, во многом, поддерживает вот эти слои населения оттого что буржуазный слой населения, или, скажем, назовем его интеллигентный, настроен по отношению к нему критически. А вы показываете совершенно другую картину, фактически, это картина бедности, нищеты.

- Если абстрагироваться от эмоций, разобраться фактически, стоит задаться вопросом, сколько заводов было открыто при Лукашенко.

- Ну, а сколько?

- Это неправильный, скорее, вопрос. Стоит спросить, сколько заводов было закрыто при Лукашенко. Десятки предприятий. И это одна маленькая десятимиллионная страна. Ситуация плачевная со

всех сторон абсолютно. Не далее, как первого сентября этот товарищ помпезно открывал школу, он добился, развивает структуру образования, но никто при этом не сказал, что за год было закрыто 68 школ. Госпропаганда нам дает абсолютно однобокую картинку, она пытается выставить откровенное поражение как победу властей. В любой сфере, в любой ситуации.

- А как вообще рабочие в массе своей настроены по отношению к режиму Лукашенко?

- Подавляющее, абсолютное большинство его просто ненавидит, то есть ситуация складывается сейчас так, что, в какой-то степени, нас, Беларуское объединение рабочих многие осуждают за то, что мы предлагаем властям переговоры, как вариант преодоления политического и экономического кризиса в стране. Некоторые люди осуждают, потому что требуют трибунала, суда и расправы над этим человеком. Его ненавидят все, это уже не просто отношение к неграмотному руководителю, это просто ненависть человека к человеку.

- Раз уж мы заговорили о Белорусском объединении рабочих, не могли бы вы немного рассказать о нем?

- Официально заявили о себе мы не так давно, буквально весной, но начало оно создаваться, начали входить в коалицию люди, представители предприятий еще с декабря месяца прошлого года, мы начали формировать общественное движение, в условиях, когла в Беларуси невозможно зарегистрировать или организовать независимый профсоюз, и БОР стало таким своеобразным прототипом свободного профсоюза. И наша основная задача – защита прав и свобод работников Беларуси. На с егодняшний день в активе нашей организации насчитывается около 20 предприятий, которые находятся на территории республики Беларусь. Мы своей целью ставим добиться исполнения прав и свобод, конститучионных, трудовых для работников предприятий. Проводим юридические консультации, помощь с формированием жалоб, документов, финансовую помощь нуждающимся, как беларуских предприятий, так и беларуским работникам за рубежом. И одной из целей, прописанных в нашем статуте

является то, что мы можем добиваться соблюдения прав работников путем забастовки.и сейчас мы непосредственно над этим работаем. Мы заявляем свои рабочие требования к власти в ультимативной форме под угрозой забастовки.

- Вот давайте об этом поговорим поподробнее. Я имею в виду объявленное прдзабастовочное состояние и требования, предъявленные властям. Вы могли бы рассказать вкратце об этом.

- Начнем с того, что такое предзабастовочное состояние. Это непосредственно открытая мобилизация актива беларуских работников и открытая подготовка непосредственно к самой забастовке. Она собой представляет как работу в инфопространстве, так и непосредственно физическую подготовку людей с целью максимально, в первую очередь, обезопасить работников, и второй целью является сделать все, чтобы беларуские работники предприятий, если требования властями не будут выполнены, чтобы это время в забастовке прошло максимально комфортно и безболезненно для каждого бастующего работника. Это наша основная задача. В нашем телеграмканале, как текстом, так и видео прописано 10 требований от нас, работников властям, любой желающий с ними может ознакомиться, также они остаются открытыми для правок и предложений от работников. Это требования от людей, и они должны касаться всех сфер жизни.

- Сколько уже длится это предзабастовочное состояние.

- Сегодня четвертый день.

- Четвертый день... Власти как-то регируют на это?

- Власти реагирую больше в инфопрострастве. Госпропаганда начинает работать на усиление давлени я на работников, к нам приходит информация, что приходят очередные абсурдные приказы, постановления, писульки, они распространяются везде по цехам, началась активная работа по госканалам, направленная на людей, которые не пользуются соцсетями, то есть, работа началась на подавление уже сейчас.

- То есть, это такая, репрессивная, скорее, упредительная, реакция, чем настоящая реакция, которая должна быть со стороны властей. А сколько осталось дней до начала забастовки?

- Точной даты нет, мы ориентировочно обозначили срок предзабастовочного состояния – это около месяца.

- То есть, если требования не начнут выполняться, то примерно через месяц может начаться забастовка?

- Если требования не начнут выполняться, то примерно через месяц мы начнем говорить о дате начала забастовки.

- Есть представления о том, каков может быть охват этой забастовки, я не прошу назвать конкретные предприятия, хотя бы примерное число этих предприятий, кто может присоединиться?

- У нас уже сейчас в активе около 20 предприятий, как небольших, так и градообразующих, тех, в которых штатная численность сотрудников превышает 15 000 человек. И включиться в работу может абсолютно любое предприятие и не только предприятие, речь о всех работающих людях, к нам могут подключиться как студенты, так и учителя, к нам могут подключиться и медики, то есть, это должно быть общее движение, включая и частный бизнес.

- Я вот пытаюсь для себя понять, не все же рабочие, действительно, пользуются телеграмом, Фэйсбуком, да и вообще не все люди пользуются этими средствами связи. Есть ли для людей, которые не пользуются соцсетями какие-то методы агитации?

- Да, конечно, как бы тяжело ни было в нынешних условиях в Беларуси но есть определенный актив людей, которые изготавливают и распространяют агитационные материалы в бумажном виде, согласуя с нами контент. Это листовки, газеты, наклейки, так, чтобы это было максимально информативно для тех работников, которые не задействованы в интернете.

- То есть, работаете и по старинке тоже?

- Конечно.

- Такой вопрос возникает неизбежно. Вы как-то ориентируетесь на опыт ваших предшественников, ну, например, на ту же Солидарность из Польши?

- Конечно, на самом деле сама идея БОРа, и других движений, таких, как Рабочий Рух была почерпнута из примера ближайший соседей, польской Солидарности. Я лично встречался с предводителем польской Солидарности Лехом Валенсой, мы очень много с ним общались, поддерживаем с ним контакт, черпаем опыт от них, впервую очередь.

- Неприятный вопрос, но я должен его задать. Есть ли у вас варианты действий на тот случай, если власти будут довольно жестко работать с забастовкой, например на случай завода штрейкбейкеров или на случай попытки силового подавления забастовки?

- Да, такие варианты рассматриваются, но я не могу перечислять, какие...

- Я понимаю, да.

- Варианты защитить людей, активистов, возможность релокации тех, на кого будет оказано серьезное давление мы рассматриваем, как и получение защиты от других стран. Мы рассматриваем такие варианты, конечно, от этого никуда не денешься и к этому тоже нужно готовиться.

- Ну и, наконец, последний вопрос. Если эта забастовка удастся в полном виде, так, как вы ее задумали, какой она может принести экономический эффект.

- Экономический эффект она принесет безусловно, предприятия не дадут прибыли, люди, которые не выйдут на работу не будут платить налог. Это важно, потому что основной доход государству приносят именно налоги от заработной платы, НДС, ФСЗН (фонд социальной защиты) и так далее. Это 80% прибыли государства с работников, а не с производимой продукции, и

если работники выйдут в забастовку, казна недополучит 80% дохода. Это огромная сумма.

- Это 80% за какой-то период, за месяц, к примеру, забастовка же не будет длиться год, например.

- Обычный подсчет. К примеру, работник МТЗ получает в месяц 1000 рублей чистыми, с учетом вычетов, это сумма около 1800- 1900, потому что налогообложение в Беларуси это примерно 50% в общей сложности. И, получается, что с одного работника 800, а вотс 16 000 уже миллион. И таких предприятий десятки.

- Плюс остановка выпуска самой продукции, как я понимаю.

- И самой продукции, конечно. Даже не будучи экономистом я, как простой рабочий могу посчитать, сколько недополучит государство, если на месяц остановятся заводы. И если таких предприятий будет много, то сумма будет просто колоссальной, сопоставимой с суммами, которых сейчас власть пытается добиться от МВФ, и так далее.

- При том, как я понимаю, разница с соседними странами состоит в том, что в Беларуси большинство предприятий являются государственными и это самый прямой урон государству именно как собственнику.

- Именно государству. Но мы также обращаемся к собственникам частных предприятий, чтобы на время забастовки рабочих уводили своих работников в отпуска, на карантин, потому что ситуация в Беларуси просто ужасная. И недополучение налогов и НДС, даже через частный бизнес – это огромные деньги.

- Ну что же. Желаем вам удачи в вашем начинании, надеюсь, что ваша задумка воплотиться в жизнь, забастовка состоится и окажет какое-то влияние на правящий в Беларуси режим.

- Спасибо.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.