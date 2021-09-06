Глава МИД Великобритании: Статус изгоя для Лукашенко усиливается 1 6.09.2021, 17:45

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Доминик Рааб

Доминик Рааб потребовал немедленно освободить всех политзаключенных Беларуси.

Великобритания заявила, что белорусский узурпатор Лукашенко совершил атаку на защитников свободы, поместив в тюрьму членов штаба Виктора Бабариков Марию Колесникову и Максима Знака. Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку показывает, что белорусские власти продолжают наступление на защитников демократии и свободы. Заключение политических оппонентов только усилит статус изгоя режима Лукашенко", - сказал Рааб.

Министр также написал в Twitter, что режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии и освободить всех задержанных политиков.

Напомним, что ЕС призвал немедленно освободить Колесникову, Знака и остальных политзаключенных режима Лукашенко.

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