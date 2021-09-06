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Самбист Степан Попов: Верю, что скоро на свободу выйдут все невиновные

  • 6.09.2021, 22:14
Самбист Степан Попов: Верю, что скоро на свободу выйдут все невиновные
Степан Попов

И их места заменят те, кто виноват.

Самбист Степан Попов прокомментировал приговор Марии Колесниковой и Максима Знака.

«Цифры данных сроков не имеют значения. На улицы людей вывели не Мария и Максим. А фальсификации выборов, насилие и нарушение конституции.

Все эти суды, страх, месть и запугивания. Но всегда есть обратная сторона медали всем этим действиям. Что конкретно будет — я не знаю, но верю, что скоро на свободу выйдут все невиновные и их места заменят те, кто виноват. А Максиму и Марии сил и терпения», – сказал Попов.

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