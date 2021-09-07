Диктаторы и время 1 Леонид Гозман

7.09.2021, 12:31

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Леонид Гозман

Застенки не вечны.

Лукашенко приговорил Марию Колесникову к одиннадцати, а Максима Знака – к десяти годам тюрьмы. Жестокость и произвол не удивляют – все ожидаемо. Но он сам, неужели не понимает, что и они, и другие его жертвы выйдут на следующий день после того, как он покинет трон? Это же касается и наших начальников. Объявляют молодого человека пожизненно нежелательным на территории РФ. По чьей жизни пожизненно?

Солженицын писал, что после лагеря МГБ сослало его на ВЕЧНОЕ поселение в Казахстан. Он тогда написал стихотворение с вопросом, а вечно ли МГБ? Суслов говорил Гроссману, что его книга выйдет не раньше, чем через двести лет – он сам собирался еще двести лет сидеть на своем посту или просто верил в принципиальную неизменность системы? И, конечно, Тысячелетний Рейх.

А еще им нравится часовые пояса двигать – властелины времени, демиурги!

Они думают, они и их застенки вечны. Но это не так!

Свободу всем и в России, и в Беларуси!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

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