закрыть
7 сентября 2021, вторник, 23:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британия полностью вакцинировала 75% населения старше 16 лет

1
  • 7.09.2021, 21:47
Британия полностью вакцинировала 75% населения старше 16 лет

Всего в стране сделали более 91 млн прививок.

75% граждан Великобритании завершили полный курс вакцинации. Всего в стране сделали более 91 млн прививок.

Об этом пишет The Guardian.

Согласно данным правительства, после того как в понедельник еще 22 698 человек сделали прививки первой дозой - общее количество введенных вакцин в стране составляет 91 827 909.

Отмечается, что четверо из пяти человек старше 16 лет прошли полный курс вакцинации, однако наибольшим показателем отметился именно Уэльс (84,1%).

С начала компании вакцинации, в Великобритании прививали первой дозой 48 292 811 человек, а второй - 43 535 098.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников