Медики выяснили, кто может обладать супериммунитетом от коронавируса 9.09.2021, 7:49

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Иммунологи рассказали, что нужно сделать для получения особой защиты от COVID-19.

Ученые выяснили, что после вакцинации иммунная система некоторых людей развивает так называемый «гибридный иммунитет». Об этом сообщил иммунолог Шейн Кротти.

Свое исследование он опубликовал на сайте bioRxiv (перевод — cursorinfo.co.il).

Так, он заявил, что люди с «гибридным иммунитетом» показали, что их организм может реагировать даже на новые штаммы коронавируса, которые считаются более опасными. Правда, в исследовании была представлена информация лишь о четырнадцати пациентах.

Другой ученый, который также принимал участие в исследовании, Пол Биениас рассказал, что, скорее всего, люди с «гибридным иммунитетом» смогут отлично «справляться» с даже еще необнаруженными штаммами SARS-CoV-2.

Особенно это касается людей, которые переболели коронавирусом еще в 2020 году, а затем получили прививку препаратами Pfizer или Moderna. У них были обнаружены антитела, которые в состоянии нейтрализовать шесть штаммов COVID-19, среди который Дельта и Бета.

Правда, еще рано говорить о том, что у всех переболевших, а затем привившихся людей такая сильная реакция.

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